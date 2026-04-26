Россиянин Ибрагим Кадиев стал чемпионом Европы по вольной борьбе до 86 кг

Российский борец вольного стиля Ибрагим Кадиев выиграл золото на чемпионате Европы, который проходит в Тиране (Албания). В весовой категории до 86 кг он победил представителя Азербайджана Арсения Джиоева со счётом 2:1.

Бронзовыми призёрами стали Евгений Михалчан из Молдавии и Владимир Гамкрелидзе из Грузии.

Ранее сегодня олимпийский чемпион 2020 года Заур Угуев завоевал золото на чемпионате Европы в весе до 61 кг, а Тимур Бижоев выиграл бронзу в весовой категории до 74 кг.

Чемпионат Европы завершится 26 апреля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях под флагом Объединённого мира борьбы.