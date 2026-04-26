Россиянин Ибрагим Кадиев стал чемпионом Европы по вольной борьбе до 86 кг

Россиянин Ибрагим Кадиев стал чемпионом Европы по вольной борьбе до 86 кг
Российский борец вольного стиля Ибрагим Кадиев выиграл золото на чемпионате Европы, который проходит в Тиране (Албания). В весовой категории до 86 кг он победил представителя Азербайджана Арсения Джиоева со счётом 2:1.

Бронзовыми призёрами стали Евгений Михалчан из Молдавии и Владимир Гамкрелидзе из Грузии.

Ранее сегодня олимпийский чемпион 2020 года Заур Угуев завоевал золото на чемпионате Европы в весе до 61 кг, а Тимур Бижоев выиграл бронзу в весовой категории до 74 кг.

Чемпионат Европы завершится 26 апреля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях под флагом Объединённого мира борьбы.

