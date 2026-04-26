Российские борцы установили рекорд по числу выигранных медалей на ЧЕ

Российские борцы установили рекорд по числу завоёванных медалей на чемпионатах Европы. На соревнованиях в Тиране (Албания) россияне выиграли девять наград (шесть золотых, одна серебряная и две бронзовые).

Ранее российские борцы несколько раз выигрывали по восемь медалей — в 1995 году, с 2018 по 2021 год и в 2025-м.

Золото завоевали Заур Угуев (до 61 кг), Ибрагим Кадиев (до 86 кг), Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), Башир Магомедов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг) и Ахмед Усманов (до 79 кг). Серебряным призёром стал Муса Мехтиханов (до 57 кг), а Тимур Бижоев (до 74 кг) и Аманулла Гаджимагомедов (до 92 кг) взяли бронзовые медали.

Чемпионат Европы завершился 26 апреля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях под флагом Объединённого мира борьбы.

