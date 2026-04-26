Российские ватерполистки выиграли Кубок мира во втором дивизионе

Сегодня, 26 апреля, женская сборная России по водному поло выиграла Кубок мира во втором дивизионе, который проходил на Мальте. В финале россиянки обыграли команду Китая со счётом 18:17.

Россиянки и китаянки обеспечили себе участие в суперфинале Кубка мира, который пройдёт с 22 по 26 июля в Сиднее (Австралия).

Ранее сборная России одержала победы над сборными ЮАР (27:5), Аргентины (33:11) и Германии (26:4). В четвертьфинале россиянки обыграли сборную Бразилии со счётом 22:5, а в полуфинале оказались сильнее сборной Канады со счётом 24:6.

Для женской сборной России это первый турнир под эгидой World Aquatics после отстранения от международных соревнований в 2022 году. Российские ватерполистки выступили на Кубке мира с флагом и гимном.

