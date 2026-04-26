Российские спортсмены выиграли медальный зачёт чемпионата Европы по борьбе

Российские борцы заняли первое место в неофициальном медальном зачёте на чемпионате Европы, который проходил в Тиране (Албания). Россияне завоевали восемь золотых, четыре серебряные и семь бронзовых наград.

В греко-римской борьбе золото выиграли Эмин Сефершаев (весовая категория до 55 кг) и Сергей Емелин (до 63 кг), серебряным призёром стал Адлет Тюлюбаев (до 82 кг), а бронзу выиграл Артур Саргсян (до 97 кг).

В женской борьбе серебро выиграли Амина Танделова (до 62 кг) и Алина Касабиева (до 65 кг), бронзу — Елизавета Смирнова (до 50 кг), Наталья Малышева (до 53 кг), Светлана Липатова (до 59 кг) и Кристина Братчикова (до 72 кг).

Борцы вольного стиля Заур Угуев (до 61 кг), Башир Магомедов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг), Ибрагим Кадиев (до 86 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг) стали победителями, серебро выиграл Муса Мехтиханов (до 57 кг), а Тимур Бижоев (до 74 кг) и Аманулла Гаджимагомедов (до 92 кг) взяли бронзовые медали.