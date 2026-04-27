«На такой результат и рассчитывала». Мельникова оценила своё выступление на КР-2026

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова оценила своё выступление на Кубке России – 2026 в Сириусе.

«Считаю, что на Кубке России я выступила хорошо. В целом примерно на такой результат и рассчитывала, на самом деле. Рада, что случилось у меня в день многоборья пройти все снаряды практически без помарок. И рада, конечно, своими вольными упражнениями, связке в конце, в финале она мне далась уже намного легче, чем в первые два дня.

Мои новые вольные упражнения отличаются от тех, что были в прошлом сезоне, большей театральностью. Они более наполнены танцевально, в них есть какой-то образ. На Кубке России я не полностью выдаю свою хореографию, потому не совсем хорошо готова я к этим соревнованиям», – приводит слова Мельниковой ТАСС.

На Кубке России – 2026 Мельникова завоевала серебро в вольных упражнениях, а также стала бронзовым призёром в личном многоборье.