«Остался осадочек после Сингапура». Клепикова — о желании завоевать личную медаль на ЧЕ

Чемпионка мира по плаванию Дарья Клепикова заявила, что хотела бы завоевать личную медаль на чемпионате Европы – 2026, отметив, что была близка к этому на чемпионате мира – 2025 в Сингапуре.

— Я хочу сначала отобраться, а потом уже ставить себе какие-то цели, планы. Но да, я на самом деле хочу на чемпионате Европы бороться за призовые места, так как с чемпионата мира в Сингапуре осадочек остался. Хочется исправиться и там уже проплыть хорошо.

— Осадок от того, что не получилось завоевать личную медаль?
— Да. Получилось так, что на дистанциях 100 м вольным стилем и 100 м баттерфляем меня от медали отделяли одна-две десятые секунды. Одна десятая — это очень мало в плавании, поэтому меня эта ситуация злит, хочется её исправить, – приводит слова Клепиковой ТАСС.

21-летняя Клепикова является чемпионкой мира – 2025 в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м. Также в активе пловчихи есть серебро мирового первенства в Сингапуре в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем.

