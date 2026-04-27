Клепикова рассказала, на каких дистанциях планирует отобраться на ЧЕ-2026

Чемпионка мира по плаванию Дарья Клепикова рассказала, на какие дистанции планирует пройти отбор на чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта, который пройдёт с 31 июля по 16 августа в Париже (Франция).

— На какие дистанции вы хотите отобраться?

— Планирую в первую очередь отобраться на 100 м кролем и баттерфляем. Я, помимо этого, взяла 50 м кролем, баттерфляем и 200 м кролем, чтобы в дальнейшем, возможно, плыть эстафеты 4×200.

— А есть ли какая-то цель, допустим, обязательно увезти личные медали или подтвердить статус сильнейшей команды в эстафете на чемпионате Европы?

— Смешанные эстафеты хочется также выигрывать и в женских тоже показать себя и девчонок. Мне кажется, у нас есть все шансы. Безусловно, личные медали тоже хочется выиграть, и там тоже есть все шансы, – приводит слова Клепиковой ТАСС.