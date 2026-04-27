«Как глоток свежего воздуха». Клепикова — о возвращении флага и гимна российским пловцам

«Как глоток свежего воздуха». Клепикова — о возвращении флага и гимна российским пловцам
Чемпионка мира по плаванию Дарья Клепикова рассказала о своих эмоциях после того, как Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла с российских спортсменов все ограничения на международной арене.

— В водных вида спорта россиянам вернули гимн и флаг. Как вы отреагировали на эту новость?
— Я была очень рада, это очень приятная новость. Она прямо как глоток свежего воздуха. Хочется вернуться на международную арену и прочувствовать соревнования именно уже с флагом, с гимном, чтобы представляли как спортсмена из России и не было никаких ограничений. Я думаю, это добавит нашей команде ещё большей сплочённости.

— Это будет ваш первый опыт на взрослом уровне с гимном и флагом?
— Да. Я выступала на первенстве Европы в 2021 году в Риме. Это был один из последних стартов, когда мы выступали с флагом, гимном. Там я много раз стояла на пьедестале и слушала гимн, так что мне эти эмоции знакомы. Надеюсь, в скором времени мы сможем показать себя в полной мере.

— Добавляют ли гимн и флаг какую-то дополнительную ответственность и мотивацию?
— Да, мне кажется, всего по чуть-чуть. Однозначно, это даёт мотивации и уверенности. Надеюсь, и внимания больше будет к водным видам спорта, – приводит слова Клепиковой ТАСС.

Наши пловцы уже удивляют результатами. Ждём побед с флагом и гимном в Париже?
Наши пловцы уже удивляют результатами. Ждём побед с флагом и гимном в Париже?
