Дарья Клепикова рассказала, за какими видами спорта следила на ОИ-2026

Чемпионка мира по плаванию Дарья Клепикова рассказала, за какими видами спорта следила во время Олимпийских игр – 2026 в Италии.

— Если говорить о других видах спорта, следили вы за Олимпийскими и Паралимпийскими играми этого года?

— Да. Я смотрела, что могла. И я очень рада за ребят, они большие молодцы. Поехать в такой ситуации и выступать на главных соревнованиях — это дорогого стоит. Было очень приятно за них болеть.

— За какими видами спорта вы следили?

— Я смотрела фигурное катание, практически все виды. Была очень рада за нашего единственного медалиста на Олимпиаде Никиту Филиппова и за победы наших паралимпийцев. Было очень приятно и в какой-то степени неожиданно и волшебно, – приводит слова Клепиковой ТАСС.