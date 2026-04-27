Дарья Клепикова рассказала, планирует ли принять участие в серии Mare Nostrum — 2026

Чемпионка мира по плаванию Дарья Клепикова рассказала, планирует ли она принять участие в серии Mare Nostrum — 2026, отметив, что считает приоритетной подготовку к чемпионату России, который пройдёт 6 по 11 июня в Казани.

«Мы с тренером решили не ехать. Вообще это очень интересный старт, я хотела бы туда поехать, но так как мы с тренером решили работать под нагрузкой, в этот раз пропущу. Главное — хорошо сейчас подготовиться к чемпионату России», – приводит слова Клепиковой ТАСС.

Серия Mare Nostrum — 2026 пройдёт с 23 по 31 мая. Соревнования состоятся в Монако, Каннах (Франция), а финальный этап примет Барселона (Испания).