Федерация настольного тенниса России опровергла информацию о возвращении юниоров с флагом

Федерация настольного тенниса России (ФНТР) опровергла информацию, что российских юниоров допустили до международных соревнований в полноценном статусе (с флагом и гимном).

«В связи с появившимися в ряде средств массовой информации сообщениями о якобы принятом решении Международной федерации настольного тенниса (ITTF) о допуске российских юниоров к участию в соревнованиях под государственным флагом Российской Федерации Федерация настольного тенниса России считает необходимым выступить с официальным разъяснением. На текущий момент вопрос участия российских спортсменов в международных турнирах находится на стадии рассмотрения профильными международными структурами, включая Европейский союз настольного тенниса (ETTU) и ITTF. Ведётся рабочий диалог и консультации. Решение о возвращении национальной символики, включая флаг Российской Федерации, на данный момент не принято. Федерация настольного тенниса России продолжает взаимодействие с международными организациями в установленном порядке и будет оперативно информировать о любых официальных изменениях, касающихся статуса участия российских спортсменов», — говорится в заявлении пресс-службы организации.