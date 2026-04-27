Легендарный Ронни О'Салливан не смог пробиться в 1/4 финала чемпионата мира — 2026

Легендарный Ронни О'Салливан не смог пробиться в 1/4 финала чемпионата мира — 2026
Семикратный чемпион мира, легенда снукера 50-летний англичанин Ронни О'Салливан завершил своё выступление на чемпионате мира — 2026, который традиционно проходит в легендарном театре «Крусибл» в Шеффилде, Англия.

В 1/8 финала соревнований Ронни, занимающий 12-е место в мировом рейтинге, со счётом 12:13 проиграл четырёхкратному чемпиону мира, пятому номеру мирового рейтинга Джону Хиггинсу.

Соперником Хиггинса в четвертьфинале чемпионата мира станет победитель встречи Нил Робертсон (третий номер мирового рейтинга) — Крис Уэйклин (13-й номер мирового рейтинга). На данный момент Робертсон ведёт со счётом 10:6.

Чемпионат мира по снукеру продлится до 4 мая. Победитель турнира получит € 574 тыс.

Материалы по теме
Такого старта на чемпионатах мира по снукеру не было 33 года! Ронни приложил к этому руку
Такого старта на чемпионатах мира по снукеру не было 33 года! Ронни приложил к этому руку
