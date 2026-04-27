Четырёхкратный чемпион Марк Селби не смог выйти в четвертьфинал ЧМ-2026 по снукеру

Четырёхкратный чемпион мира английский снукерист Марк Селби завершил своё выступление на чемпионате мира — 2026, который традиционно проходит в легендарном театре «Крусибл» в Шеффилде, Англия.

В 1/8 финала соревнований Селби, занимающий седьмое место в мировом рейтинге, со счётом 11:13 проиграл 10-му номеру мирового рейтинга 22-летнему представителю Китая У Ицзэ, который впервые в карьере вышел в четвертьфинал ЧМ.

За выход в полуфинал ЧМ У Ицзэ поспорит с победителем матча Джадд Трамп — Хоссейн Вафаей, в котором после двух сессий первый номер мирового рейтинга лидирует со счётом 9:7.

Чемпионат мира по снукеру продлится до 4 мая. Победитель турнира получит € 574 тыс.