Лидер мирового рейтинга Джадд Трамп сенсационно проиграл в 1/8 финала ЧМ по снукеру

Чемпион мира 2019 года, лидер мирового рейтинга английский снукерист Джадд Трамп не смог пробиться в четвертьфинал чемпионата мира — 2026, который традиционно проходит в легендарном театре «Крусибл» в Шеффилде, Англия.

В 1/8 финала соревнований Трамп со счётом 12:13 проиграл представителю Ирана Хоссейну Вафаею (32-й номер мирового рейтинга).

За выход в полуфинал ЧМ Вафаей сразится с 10-м номером мирового рейтинга 22-летним представителем Китая У Ицзэ, который ранее выбил из сетки четырёхкратного чемпиона мира Марка Селби.

Чемпионат мира по снукеру продлится до 4 мая. Победитель турнира получит € 574 тыс.