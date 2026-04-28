Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Определились четвертьфинальные пары чемпионата мира — 2026 по снукеру

Определились четвертьфинальные пары чемпионата мира — 2026 по снукеру
Комментарии

На чемпионате мира — 2026 по снукеру, который традиционно проходит в легендарном театре «Крусибл» в Шеффилде, Англия, сформировались четвертьфинальные пары. «Чемпионат» предлагает с ними ознакомиться.

Снукер. Чемпионат мира — 2026. Четвертьфинальные пары

Чжао Синьтун (четвёртый номер мирового рейтинга) – Шон Мёрфи (восьмой номер мирового рейтинга);
Барри Хокинс (11-й номер мирового рейтинга) – Марк Аллен (14-й номер мирового рейтинга);
Нил Робертсон (третий номер мирового рейтинга) – Джон Хиггинс (пятый номер мирового рейтинга);
Хоссейн Вафаей (32-й номер мирового рейтинга) – У Ицзэ (10-й номер мирового рейтинга).

Четвертьфиналы будут сыграны до 13 побед.

Чемпионат мира по снукеру продлится до 4 мая. Победитель турнира получит € 574 тыс.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android