Определились четвертьфинальные пары чемпионата мира — 2026 по снукеру

На чемпионате мира — 2026 по снукеру, который традиционно проходит в легендарном театре «Крусибл» в Шеффилде, Англия, сформировались четвертьфинальные пары. «Чемпионат» предлагает с ними ознакомиться.
Чжао Синьтун (четвёртый номер мирового рейтинга) – Шон Мёрфи (восьмой номер мирового рейтинга);
Барри Хокинс (11-й номер мирового рейтинга) – Марк Аллен (14-й номер мирового рейтинга);
Нил Робертсон (третий номер мирового рейтинга) – Джон Хиггинс (пятый номер мирового рейтинга);
Хоссейн Вафаей (32-й номер мирового рейтинга) – У Ицзэ (10-й номер мирового рейтинга).
Четвертьфиналы будут сыграны до 13 побед.
Чемпионат мира по снукеру продлится до 4 мая. Победитель турнира получит € 574 тыс.