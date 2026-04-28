Александр Мальцев поедет на этап КМ по синхронному плаванию в качестве тренера

Семикратный чемпион мира российский синхронист Александр Мальцев будет присутствовать на третьем этапе Кубка мира по синхронному плаванию в Сиане (Китай) в роли тренера микст-дуэта Арины Тумкиной и Владимира Першина.

«Александр сейчас переключился на тренерскую деятельность, он будет одним из тех, кто поедет на Кубок мира в Китае, будет готовить наш микст-дуэт. Я знаю, что Александру эта деятельность очень нравится, он увлечён, он очень творческий тренер и постановщик», — цитирует ТАСС главного тренера сборной России по синхронному плаванию Светлану Ромашину.

Напомним, 13 апреля стало известно, что World Aquatics допустила российских и белорусских спортсменов до международных стартов под эгидой организации с флагом и гимном страны.