Спектакль «Люблю и верю» состоится 9-10 мая 2026 года на Водном стадионе «Динамо»

Русский театр на воде под руководством Марии Киселёвой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Департамента спорта Москвы представит музыкальный спектакль на воде «Люблю и верю». Мероприятие пройдёт 9 и 10 мая на Водном стадионе «Динамо».

В основу сюжета ложится любовная история разлучённых в годы Великой Отечественной войны молодых людей, чьи письма спустя много лет читает их сын. Действие в спектакле пройдёт в трёх пространствах — на сцене, на воде и в воздухе. В нём соединятся синхронное плавание, художественная гимнастика, прыжки в воду, цирковое искусство и современная хореография. В главных ролях — многократные олимпийские чемпионки Мария Шурочкина и Александра Пацкевич, многократные чемпионки мира и Европы среди юниоров Анна Удовик и Дарья Кирсанова. Голос главного героя — народный артист России Константин Хабенский.

Продолжительность спектакля «Люблю и верю» — 1 час 05 минут. Спектакль рассчитан на семейную аудиторию 6+.