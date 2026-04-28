На Елену Исинбаеву подали в суд из-за долгов по коммунальным услугам

На двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву подали в суд из-за неуплаты задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Известно, что экс-спортсменка задолжала по ЖКУ за два своих жилья до 440 тыс. рублей. Известно, что одна из энергетических компаний составила иск на Исинбаеву. В свою очередь, Федеральная налоговая служба (ФНС) также потребовала от Елены Исинбаевой отплатить 920 тыс. рублей.

Напомним, титулованная легкоатлетка покинула Россию в 2023 году и улетела в Испанию. В 2025-м она была должна ФНС 1,5 млн рублей. Из-за этого её банковские счета в России были заблокированы.