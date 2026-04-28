Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

На Елену Исинбаеву подали в суд из-за долгов по коммунальным услугам

Комментарии

На двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву подали в суд из-за неуплаты задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Известно, что экс-спортсменка задолжала по ЖКУ за два своих жилья до 440 тыс. рублей. Известно, что одна из энергетических компаний составила иск на Исинбаеву. В свою очередь, Федеральная налоговая служба (ФНС) также потребовала от Елены Исинбаевой отплатить 920 тыс. рублей.

Напомним, титулованная легкоатлетка покинула Россию в 2023 году и улетела в Испанию. В 2025-м она была должна ФНС 1,5 млн рублей. Из-за этого её банковские счета в России были заблокированы.

В России вновь жёстко критикуют Исинбаеву — за удаление фото с Путиным. Может, хватит?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android