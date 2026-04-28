«Роснефть» провела корпоративные соревнования по сдаче ГТО

В соревнованиях в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА приняли участие спортсмены-любители из 65 предприятий компании со всей страны. На протяжении двух дней участники состязались в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 13 дисциплинах, среди которых бег на короткие и длинные дистанции, прыжки в длину, наклоны, подтягивания, отжимания, рывок гири и стрельба.

Участники были разделены по уровням сложности и возрастным группам. Также в рамках состязаний состоялся командный турнир по тэг-регби и соревнования по функциональному многоборью.

В многоборье команды состояли из трёх человек и делились на возрастные группы, которые соревновались в различных дисциплинах: это гребля на тренажёрах, прыжки с мячом, работа со скакалкой, махи гирями и комплексные силовые упражнения. Всего участвовали 55 команд. В категории от 18 до 29 лет лучшей стала команда «РН-Уватнефтегаз», «Башнефть-Добыча» праздновала первенство в номинациях 30-39 лет и 50-59 лет, а «Удмуртнефть» им. В. И. Кудинова победила в категории 40-49 лет.

В церемонии награждения принял участие пилот LADA Sport ROSNEFT, чемпион России по кольцевым гонкам в командном зачёте в классе «Супер-продакшн» Леонид Панфилов. Именитый гонщик наградил победителей и призёров дипломами, кубками и грамотами.

Поддержка массового и профессионального спорта является одним из ключевых направлений социальной деятельности «Роснефти». Компания строит спортивные объекты и проводит соревнования в регионах присутствия.

