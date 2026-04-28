Ангелина Мельникова три раза была проверена на допинг с начала 2026 года

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова трижды проходила допинг-тестирование с начала 2026 года.

«В этом году меня проверяли на допинг три раза. В январе ко мне приезжало РУСАДА (Российское антидопинговое агентство. — Прим. «Чемпионата»), затем меня тестировали по линии международной федерации, а в воскресенье на Кубке России я снова сдавала пробы РУСАДА», — цитирует Мельникову ТАСС.

В минувшем октябре Мельникова, выступившая на чемпионате мира по спортивной гимнастике в нейтральном статусе, выиграла две золотые медали мирового первенства. На Кубке России – 2026 Мельникова завоевала серебро в вольных упражнениях, а также стала бронзовым призёром в личном многоборье.