Главный тренер «Стрелы-Ак Барс» Нил оценил развитие российского регби

Главный тренер регбийного клуба «Стрела-Ак Барс» Казань ДжейПи Нил (ЮАР) высказался об уровне развития регби в России относительно прогресса в этом виде спорта во всём мире.

– В Южной Африке регби более развито, чем в России. Можете ли отметить какой-то прогресс в этом виде спорта за последние семь лет?

– Основная четвёрка российских команд всегда была сильной. При этом, я считаю, уровень регби в России растёт: улучшается мастерство игроков и развивается детское регби. Последнее считаю основополагающим фактором: чем раньше дети начинают тренироваться и играть, тем выше мастерство и понимание регби. Безусловно, существует разница между лидерами мирового регби и российского, но сейчас объективно оценить уровень российских клубов и сборной сложно, так как нет международных соревнований, — цитирует Нила «Татар-информ».

В минувшие выходные РК «Стрела-Ак Барс» завоевала серебряные медали Кубка России — 2026, проиграв в финале московскому «Динамо».