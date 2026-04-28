Тренер «Стрелы-Ак Барс» рассказал о посещении соревнований других спортивных клубов Казани

Главный тренер регбийного клуба «Стрела-Ак Барс» Казань ДжейПи Нил объяснил, почему к изначальному названию клуба была добавлена приставка, а также рассказал о посещении соревнований команд из Казани в других видах спорта, выделив хоккейный клуб «Ак Барс».

– Изначально казанская регбийная команда именовалась «Стрелой». Затем у вас пришла идея добавить к названию приставку «Ак Барс». Может быть, вдохновились игрой хоккейной команды?

– Решение о добавлении приставки принимали совместно со всем клубом. Больших побед, помимо Кубка России, на тот момент у нас особо не было. В республике много профессиональных команд, и нам хотелось почувствовать сопричастность к Татарстану. «Ак Барс» для нас – символ Татарстана, ведь на гербе республики – белый барс. Хотелось стать частью большой семьи и привлечь болельщиков.

– Вместе с тем неоднократно видели вас и ваших игроков на трибунах во время хоккейных матчей. Посещаете ли встречи других профессиональных клубов Казани?

– Больше всего нам нравится хоккей. Наверное, потому, что это близкий к регби вид спорта, такой же жёсткий и контактный. Нравится наблюдать за тем, насколько быстро там принимаются решения. Мы, южноафриканцы, на коньках даже стоять не умеем, а как они играют и что творят на льду – это невероятно. Также по возможности периодически ходим на мужской и женский волейбол, на гандбол и на матчи «Рубина». Однажды даже удалось присутствовать на местных национальных соревнованиях по борьбе корэш.

По возможности и при наличии свободного времени всегда стараемся посещать спортивные состязания. Нам хочется создать некое комьюнити в Казани между профессиональными клубами. Мы приходим поддерживать ребят и ждём, что они к нам тоже придут, — приводит слова Нила «Татар-информ».