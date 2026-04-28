Чемпиона Европы по гребле Максима Телицына дисквалифицировали на два года

Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировал чемпиона Европы по академической гребле Максима Телицына за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте агентства.

Спортсмен отстранён на два года за нарушение порядка предоставления информации о своём местонахождении. Срок дисквалификации отсчитывается от 20 ноября 2025 года.

35-летний Максим Телицын — победитель чемпионата Европы 2017 года в Рачице (Чехия), а также двукратный серебряный призёр чемпионатов мира (2017, 2019). В 2016 году он в составе лёгкой четвёрки завоевал лицензию на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, но вместе с экипажем был отстранён от участия в соревнованиях.