40-летняя Эллисон Феликс планирует выступить на ОИ-2028

Семикратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике, 40-летняя Эллисон Феликс призналась, что планирует побороться за право выступить на Олимпийских играх – 2028 в Лос-Анджелесе.

«Знаете, в таком возрасте мне, наверное, стоило бы оставаться дома, заботиться о детях и заниматься всем этим. Но почему бы не перевернуть всё с ног на голову? Почему бы не пойти за тем, чего хочется? Почему бы не позволить себе быть уязвимой?

Я прекрасно понимаю тех, кто остаётся в спорте слишком долго, и ты думаешь: «Что они делают?» Знаю, что в 40 лет я уже не на пике. У меня нет на этот счёт иллюзий. Я очень ясно понимаю, что это и чего я хочу добиться. И надеюсь, это будет воспринято именно так.

Наверное, я была бы расстроена собой, если бы просто не попробовала. Как бы всё ни сложилось, я всё равно буду на Олимпийских играх — со своими детьми, буду отдыхать и болеть за всех», – приводит слова Феликс Time.

Феликс официально завершила профессиональную карьеру в 2022 году после чемпионата мира в Орегоне (США).