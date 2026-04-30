Ефимова и Самсонов победили в соло на чемпионате России по синхронному плаванию

Ефимова и Самсонов победили в соло на чемпионате России по синхронному плаванию
Ксения Ефимова и Сергей Самсонов стали победителями в технической программе соло на чемпионате России по синхронному плаванию в Екатеринбурге.

Ефимова получила за своё выступление 270,6749 балла. Надежда Демидова (264,4016) заняла второе место,, третьей стала Амалия Белоглазова (263,2334).

В соревнованиях мужчин Самсонов первенствовал с результатом 249,6433 балла. Дмитрий Козачук (247,8066) стал вторым, тройку лучших замкнул Денис Барышев (209,2941).

Чемпионат России по синхронному плаванию прошёл в Екатеринбурге 25–28 апреля. За четыре соревновательных дня были разыграны 11 комплектов наград: семь у женщин, по два у мужчин и в миксте, по четыре в соло и дуэтах, три в группах, по пять в технических и произвольных программах, один в акробатической.

