Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Путин вручил орден Почёта коллективу Федерации дзюдо Санкт-Петербурга

Президент России Владимир Путин вручил орден Почёта коллективу Федерации дзюдо Санкт-Петербурга во главе с заслуженным тренером РФ Михаилом Рахлиным. Церемония прошла на площадке школы олимпийского резерва, которая носит имя советского и российского тренера по дзюдо Анатолия Рахлина, информирует «РИА Новости».

Путин отметил вклад организации в развитие спорта, продвижение физической культуры и здорового образа жизни. По словам главы государства, эта государственная награда присуждена федерации заслуженно.

«Эта действительно высокая государственная награда заслужена по праву», — подчеркнул Путин на церемонии.

По словам президента, федерация остаётся одним из самых активных участников работы по развитию спортивной сферы, продвижению физической культуры и здорового образа жизни. Глава государства также отметил успехи петербургских дзюдоистов, которые на протяжении десятилетий входят в число сильнейших в стране и мире.

Путин отдельно поздравил с юбилеем федерации ветеранов ленинградского и петербургского дзюдо, действующих спортсменов и тренеров. Также он напомнил об особом вкладе Анатолия Рахлина, имя которого носит спортивная школа, где проходила церемония.

