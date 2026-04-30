Жизнь болельщику помогла спасти ошибка игрока в американский футбол

Ошибка футболиста «Нью-Йорк Джайнтс» Ён Хве Ко в матче американской Национальной футбольной лиги (NFL) помогла спасти жизнь болельщику команды Марку Тусейкеру, сообщает AP.

Инцидент произошёл во время матча с «Нью-Инглэнд Пэтриотс». Ён Хве Ко не дотянулся до мяча и ударил носком ноги по газону — это происшествие настолько рассмешило Тусейкера, что ему стало плохо. В интервью он признался, что его «как будто ударило током».

Тусейкера экстренно госпитализировали в больницу, где сделанная компьютерная томография выявила у него доброкачественную опухоль головного мозга размером с теннисный мяч. Фанат был успешно прооперирован.

Тусейкер заявил, что ошибка Ён Хве Ко спасла ему жизнь, так как он мог не обнаружить опухоль в нужное время.