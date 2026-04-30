Мужская сборная России по гандболу выступит на товарищеском турнире в Китае

Мужская сборная России по гандболу примет участие в товарищеском международном турнире, который пройдёт в мае в Китае, сообщает «РИА Новости Спорт».

Вылет российской делегации запланирован на воскресенье, 10 мая. Расписание матчей станет известно позднее.

«Сейчас есть возможность выехать на турнир в Китай, и в текущей ситуации отказываться от таких игр нельзя. Можно сказать, что такие турниры приравниваются к квалификации на мировые и европейские чемпионаты», — приводит слова главного тренера сборной России Льва Воронина сайт ФГР.

Российские и белорусские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах на неопределённый срок из-за ситуации на Украине в 2022 году. В марте 2026 года совет Международной федерации гандбола (IHF) принял решение допустить до участия в соревнованиях юниорские и молодёжные команды.