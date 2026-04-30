Климент Колесников: с иностранными пловцами всегда были дружеские отношения

Климент Колесников: с иностранными пловцами всегда были дружеские отношения
Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников сообщил, что большая часть иностранных спортсменов не станет возражать против участия российских атлетов в международных соревнованиях с использованием национальной символики.

«Не слежу за этими новостями, потому что есть чёткие подтверждения, что у нас всё будет хорошо. Я бы предложил задать вопрос самим спортсменам. Как они относятся к тому, что мы будем снова выступать вместе? Я думаю, большинству будет либо всё равно, либо они будут за. У нас всегда были дружеские отношения с иностранными пловцами. Именно их мнение, на мой взгляд, здесь самое важное», — приводит слова Колесникова «РИА Новости Спорт».

13 апреля Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила россиянам выступать на турнирах с национальным флагом и гимном. Эта новость вызвала реакцию со стороны ряда стран: так, глава Эстонского союза плавания (EUL) Эркки Суси объявил, что государства Северной Европы планируют отказаться от организации соревнований по водным видам спорта под эгидой данной федерации.

