Пловец Колесников заявил, что не собирается уезжать из России

Российский пловец, двукратный чемпион мира Климент Колесников подтвердил, что не собирается переезжать во Францию ради своей избранницы — пловчихи Анастасии Кирпичниковой.

«Мне очень нравится Москва — город, в котором я вырос. Никогда не планировал уезжать куда-то, потому что мне здесь комфортно. В любом случае я сам не планировал переезд за границу. И думаю, что мы туда не поедем, потому что жить в Москве намного удобнее. Возможно, в Америке есть какие-то возможности, но у нас всё отлично развито. У нас нет такой проблемы. Мы с Анастасией живём вместе в Москве», — приводит слова Колесникова «РИА Новости Спорт».

