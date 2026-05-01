Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Магнус Карлсен прокомментировал своё участие в турнире по классическим шахматам

Комментарии

Норвежский гроссмейстер 16-й чемпион мира Магнус Карлсен высказался об участии в первом за последний год турнире по классическим шахматам в шведском Мальмё. Норвежец в последнее время соревновался в быстрых шахматах и в онлайне.

«Очень интересно снова играть. Я нечасто выступаю в классике в таком формате. Многие из тех, с кем мне предстоит встретиться, тренировались гораздо больше меня. Будет интересно проверить свой уровень.

В какой я форме? Не знаю. Уверен, что в первых турах почувствую себя немного заржавевшим, а дальше надеюсь набрать ход.

Какая у меня сейчас мотивация? Если говорить о конкретных целях — на самом деле нет никаких, но я хочу хорошо сыграть следующую партию, выиграть её. Победить на следующем турнире. В сущности, всё сводится именно к этому», — приводит слова Карлсена VG.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android