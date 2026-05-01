Конаныхина и Казанцева на Кубке мира в Пекине заняли пятое место

В Пекине завершился Суперфинал Кубка мира по прыжкам в воду. В соревнованиях по синхронным прыжкам с 10‑метровой вышки российский дуэт Анны Конаныхиной и Виктории Казанцевой показал пятый результат — 284,28 балла за пять попыток.

Лидерами стали китайские спортсменки Чэнь Юйси и Лу Вэй с результатом 366,12 балла. Второе место заняли Чо Джин Ми и Ким Ми Рэ из КНДР (321,30), третье — австралийки Милли Пакеридж и Элли Коул (297,12).

Анна Конаныхина — чемпионка Европы и призёр чемпионата мира, серебряный призёр Суперфинала Кубка мира ‑ 2025 в Пекине. Виктория Казанцева — победительница Игр стран БРИКС и многократная медалистка юниорских чемпионатов Европы.