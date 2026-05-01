«Попадаем под пресс». Тарпищев — о восстановлении статуса ОКР

Президент Федерации тенниса России и член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев считает, что восстановление статуса Олимпийского комитета России (ОКР) ускорит процесс допуска российских спортсменов на международные соревнования.

«Международный олимпийский комитет сейчас отпустил, то есть не командует, не рекомендует. Он дал право международным федерациям выбирать. А нам нужно, чтобы они ещё и помогали. А так попадаем под пресс, потому что всё зависит от людей, которые стоят во главе международных федераций. Мы нравимся — участвуем, нет — нет. В этом плане главное на сегодня, чтобы как можно быстрее мы восстановили Олимпийский комитет. После этого все процессы пойдут быстрее. Удовлетворён ли общим процессом? Я считаю, что много положительного. Близко время, когда всё будет нормально», — приводит слова Тарпищева ТАСС.