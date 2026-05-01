Дуэт российских синхронисток взял серебро на этапе КМ в Китае

Синхронистки Кира Черезова и Валентина Герасимова заняли второе место по итогам выступлений в технической программе в рамках этапа Кубка мира в Китае. Судьи оценили их номер на 296,9358 балла.

Первое место заняли хозяйки соревнований из Китая Линь Яньцзюнь и Сюй Хуэйянь, которые набрали 308,2983. Бронзовые медали достались японским спортсменкам Моэ Хиге и Томоке Сато (286,2075 балла). Второй дуэт из России — Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина, расположился на седьмом месте. Он получил 258,8609 балла.

Ранее на этапе КМ по прыжкам в воду в Китае россиянки Конаныхина и Казанцева стали пятыми в синхронных прыжках с вышки 10 м.