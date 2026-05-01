Российские синхронистки завоевали серебро в техпрограмме командных соревнований на КМ

На этапе Кубка мира по синхронному плаванию в Китае российские спортсменки завоевали серебряную медаль в технической программе командных соревнований.

В состав сборной России вошли Кира Черезова, Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.

Победу в дисциплине одержала команда Китая, завоевавшая золотые медали. Бронзовые награды достались спортсменкам из Японии.

Российская сборная участвует в турнире с национальным флагом и гимном после снятия ограничений World Aquatics. Третий этап Кубка мира по синхронному плаванию проходит в китайском городе Сиане с 1 по 3 мая 2026 года. Следующий этап Кубка мира запланирован на 29-31 мая 2026-го в испанской Понтеведре.

