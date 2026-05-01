Игроки боролись за мяч в воздухе, «Динамо» праздновало победу над «Локо». Фото с регби

1 мая в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» состоялся матч открытия сезона чемпионата России по регби среди мужских команд сезона-2026 между «Динамо» и пензенским «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 55:7 (31:0) в пользу хозяев.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Локомотив» Пенза — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

«Динамо» – «Локомотив» – 55:7 (31:0)

Попытки: Калинин (3), Калинин (27), Экстин (33, 40, 45), Дорофеев (37, 67), Журавлёв (42), Хансен (80) – Башев (63).

Реализации: Фуше (4, 39, 40, 46, 68) – Янюшкин А (64).

Штрафные: нет – нет.

Жёлтые карточки: Голосницкий (58) – Нтсила (26).