Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дзюдоист Аюб Блиев стал первым на турнире серии «Большого шлема» в Душанбе

Аюб Блиев
Комментарии

Российский дзюдоист бронзовый призёр чемпионата мира — 2025 Аюб Блиев завоевал золото на турнире серии «Большого шлема» в Душанбе (Таджикистан). В финале весовой категории до 60 кг он одолел соперника из Украины Артёма Лесюка.

Ранее в финал женских соревнований в в/к до 57 кг вышла россиянка Ольга Мухина. За победу ей предстоит сразиться с монгольской дзюдоисткой Ариунзаей Тербиш.

Напомним, на чемпионате Европы — 2026 по дзюдо сборная России заняла третье место в медальном зачёте. На счету отечественных спортсменов две золотые, одна серебряная и четыре бронзовые медали. Чемпионами Европы стали Мурад Чопанов (в/к до 66 кг) и Тимур Арбузов (до 81 кг). На вторую ступень пьедестала поднялась Сабина Гилязова (до 48 кг), а бронзу добыли Марина Воробьёва (до 48 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Арман Адамян (до 100 кг) и Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг).

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android