Впервые в истории в топ-5 рейтинга ФИДЕ вошли два гроссмейстера из Узбекистана

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) обновила рейтинг сильнейших шахматистов мира по итогам апреля 2026 года. В топ-5 впервые в истории вошли два гроссмейстера из Узбекистана.

Нодирбек Абдусаттаров занимает четвёртое место в мире с 2780 очками. Жавохир Синдаров, выигравший турнир претендентов на Кипре, поднялся на шесть позиций. Сейчас он занимает пятое место с 2776 очками.

Лидером рейтинга ФИДЕ остаётся норвежец Магнус Карлсен (2840). Второе место занимает представитель США Хикару Накамура (2792), тройку сильнейших замыкает его соотечественник Фабиано Каруана (2788). Среди россиян наивысшую позицию в рейтинге занимает Ян Непомнящий. Он располагается на 20-й строчке с 2729 очками.