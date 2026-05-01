Александра Горячкина поднялась на пятое место в рейтинге ФИДЕ

Международная шахматная федерации (ФИДЕ) на официальном сайте обновила рейтинги. Российский гроссмейстер Александра Горячкина переместилась с седьмой на пятую позицию в рейтинге. На счету Горячкиной 2536 очков.

Лидером рейтинга является китаянка Хоу Ифань (2596), далее идут её соотечественницы Лэй Тинцзе (2566), Цзюй Вэньцзюнь (2559) и Чжу Цзиньэр (2546).

Россиянка Екатерина Лагно (2506) поднялась на 10‑е место в рейтинге, Полина Шувалова (2502) стала 11‑й, Анна Шухман (2456) — 22‑й, Лея Гарифуллина (2431) — 31‑й, Валентина Гунина (2393) — 47-й, Карина Амбарцумова (2385) — 57-й, Ольга Гиря (2380) — 61-й.