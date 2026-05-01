Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) запросила отсрочку допуска россиян с национальной символикой до 1 сентября. Об этом сообщается на сайте организации.

«По итогам заседания от 30 апреля 2026 года было принято решение запросить отсрочку вступления в силу недавно утверждённого устава, касающегося участия спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях по водным видам спорта.

В запросе содержится просьба о том, чтобы это положение, разрешающее возвращение этих атлетов к полному участию во всех водных дисциплинах, не вступало в силу в European Aquatics до 1 сентября 2026 года», — говорится в заявлении организации.

До 1 сентября спортсмены, соответствующие действующим критериям допуска, смогут участвовать в соревнованиях European Aquatics исключительно в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов.