Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

European Aquatics запросила отсрочку допуска россиян с национальной символикой

European Aquatics запросила отсрочку допуска россиян с национальной символикой
Комментарии

Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) запросила отсрочку допуска россиян с национальной символикой до 1 сентября. Об этом сообщается на сайте организации.

«По итогам заседания от 30 апреля 2026 года было принято решение запросить отсрочку вступления в силу недавно утверждённого устава, касающегося участия спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях по водным видам спорта.

В запросе содержится просьба о том, чтобы это положение, разрешающее возвращение этих атлетов к полному участию во всех водных дисциплинах, не вступало в силу в European Aquatics до 1 сентября 2026 года», — говорится в заявлении организации.

До 1 сентября спортсмены, соответствующие действующим критериям допуска, смогут участвовать в соревнованиях European Aquatics исключительно в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android