Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Марк Аллен и У Ицзэ провели рекордно долгий фрейм в истории чемпионатов мира

Марк Аллен и У Ицзэ провели рекордно долгий фрейм в истории чемпионатов мира
Английский снукерист Марк Аллен и представитель Китая У Ицзэ провели вторую сессию полуфинального матча на чемпионате мира — 2026. Счёт — 7:7. 14-й фрейм стал самым продолжительным в эру Крусибла. Он продолжался 100 минут и 19 секунд, побив предыдущий рекорд, установленный в 2022 году в матче между Марком Селби и Янь Бинтао (85 минут и 22 секунды).

Самые продолжительные фреймы в эру Крусибла (с 1977 года):

  • 2026 год. 1/2 финала. Марк Аллен — У Ицзэ — 100 минут 19 секунд;
  • 2022 год. 1/8 финала. Марк Селби — Янь Бинтао — 85 минут 22 секунды;
  • 2019 год. 1-й раунд. Люка Бресель — Гэри Уилсон — 79 минут 31 секунда.

Чемпионат мира — 2026 по снукеру традиционно проходит в легендарном театре «Крусибл» в Шеффилде, Англия. Соревнования завершатся 4 мая.

