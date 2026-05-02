Синхронистки Черезова и Герасимова выиграли произвольную программу дуэтов на КМ в Китае

Дуэт российских синхронисток Киры Черезовой и Валентины Герасимовой выиграл произвольную программу дуэтов на этапе Кубка мира, проходящем в Китае (Сиань). Спортсменки набрали 304,6439 балла.

За ними на пьедестале расположилась пара ещё одних россиянок — Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина, они набрали 285,8040 балла. Японский дуэт Моэ Хига и Томока Сато замкнул тройку призёров, получив от судей 283,1905.

Вчера, 1 мая, российская команда выиграла на Кубке мира две серебряные медали.

Напомним, 13 апреля стало известно, что World Aquatics допустила российских и белорусских спортсменов до международных стартов под эгидой организации с флагом и гимном страны.

