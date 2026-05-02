Российские синхронистки завоевали второе золото на Кубке мира в Китае

Российские спортсменки выиграли второе за день золото на Кубке мира по синхронному плаванию, проходящем в Китае. Девушки показали лучший результат в произвольной программе в командных соревнованиях и получили от судей 260,0196 балла. От российской сборной выступили Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Майя Дорошко, Светлана Павлова, Эвелина Симонова, Александра Шмидт, Ольга Тютюник, Елизавета Смирнова.

Серебряными призёрами в этом виде программы стали спортсменки из Китая, набравшие 243,9575 балла. Тройку сильнейших замкнула команда Италии (235,7576).

Также утром в субботу, 2 мая, россиянки Валентина Герасимова и Кира Черезова выиграли золото в произвольной программе дуэтов, набрав 304,6439 балла.