Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российские синхронистки завоевали второе золото на Кубке мира в Китае

Комментарии

Российские спортсменки выиграли второе за день золото на Кубке мира по синхронному плаванию, проходящем в Китае. Девушки показали лучший результат в произвольной программе в командных соревнованиях и получили от судей 260,0196 балла. От российской сборной выступили Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Майя Дорошко, Светлана Павлова, Эвелина Симонова, Александра Шмидт, Ольга Тютюник, Елизавета Смирнова.

Серебряными призёрами в этом виде программы стали спортсменки из Китая, набравшие 243,9575 балла. Тройку сильнейших замкнула команда Италии (235,7576).

Также утром в субботу, 2 мая, россиянки Валентина Герасимова и Кира Черезова выиграли золото в произвольной программе дуэтов, набрав 304,6439 балла.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android