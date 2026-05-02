Лилия Мендаева и Сергей Шаров — победители Казанского марафона на дистанции 10 км
Сегодня, 2 мая 2026 года, состоялись забеги на дистанции 10 км в рамках Казанского марафона — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Лёгкая атлетика. Бег. Казанский марафон — 2026. 10 км
Женщины:
- Лилия Мендаева — 32.05 (рекорд трассы).
- Анастасия Красильникова — 32.42.
- Анна Мокина — 32.52.
Мужчины:
- Сергей Шаров — 28.24 (рекорд трассы).
- Ринас Ахмадеев — 28.28.
- Дмитрий Сойкка — 28.57.
Лилия Мендаева и Сергей Шаров показали лучшие результаты за всю историю проведения Казанского марафона на данной дистанции, установив новые рекорды соревнований.
Казанский марафон — соревнование по бегу в Казани, проводимое ежегодно с 2015 года в мае.
