Лилия Мендаева и Сергей Шаров — победители Казанского марафона на дистанции 10 км

Лилия Мендаева и Сергей Шаров — победители Казанского марафона на дистанции 10 км
Сегодня, 2 мая 2026 года, состоялись забеги на дистанции 10 км в рамках Казанского марафона — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Лёгкая атлетика. Бег. Казанский марафон — 2026. 10 км

Женщины:

  1. Лилия Мендаева — 32.05 (рекорд трассы).
  2. Анастасия Красильникова — 32.42.
  3. Анна Мокина — 32.52.

Мужчины:

  1. Сергей Шаров — 28.24 (рекорд трассы).
  2. Ринас Ахмадеев — 28.28.
  3. Дмитрий Сойкка — 28.57.

Лилия Мендаева и Сергей Шаров показали лучшие результаты за всю историю проведения Казанского марафона на данной дистанции, установив новые рекорды соревнований.

Казанский марафон — соревнование по бегу в Казани, проводимое ежегодно с 2015 года в мае.

