Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Анна Конаныхина выиграла серебряную медаль на этапе Кубка мира по прыжкам в воду в Пекине

Комментарии

Чемпионка Европы и бронзовый призёр чемпионата мира российская прыгунья в воду Анна Конаныхина выиграла серебряную медаль на этапе Кубка мира, проходящем в Пекине.

Прыжки выполнялись спортсменками с 10-метровой вышки. Конаныхина в сумме за свои попытки набрала 319,20 балла.

Золотую медаль соревнований выиграла представительница Китая Цзян Линьцзин, получившая от судей 397,95 балла. За Конаныхиной на третьем месте расположилась немецкая спортсменка Паулине Александра Пфайф с результатом 317,00.

13 апреля стало известно, что World Aquatics допустила российских и белорусских спортсменов до международных стартов под эгидой организации с флагом и гимном страны.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android