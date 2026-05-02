Анна Конаныхина выиграла серебряную медаль на этапе Кубка мира по прыжкам в воду в Пекине

Чемпионка Европы и бронзовый призёр чемпионата мира российская прыгунья в воду Анна Конаныхина выиграла серебряную медаль на этапе Кубка мира, проходящем в Пекине.

Прыжки выполнялись спортсменками с 10-метровой вышки. Конаныхина в сумме за свои попытки набрала 319,20 балла.

Золотую медаль соревнований выиграла представительница Китая Цзян Линьцзин, получившая от судей 397,95 балла. За Конаныхиной на третьем месте расположилась немецкая спортсменка Паулине Александра Пфайф с результатом 317,00.

13 апреля стало известно, что World Aquatics допустила российских и белорусских спортсменов до международных стартов под эгидой организации с флагом и гимном страны.