Конаныхина — о серебре на Кубке мира: личная медаль — это очень важно для меня

Чемпионка Европы и бронзовый призёр чемпионата мира российская прыгунья в воду Анна Конаныхина рассказала о своих впечатлениях после того, как выиграла на этапе Кубка мира в Пекине.

«Невероятные эмоции от этой медали. Во-первых, я здесь выступала уже не как нейтральный спортсмен, это определённо по-другому ощущается. Ты понимаешь, что выходишь и представляешь свою страну, у тебя на груди герб находится. Выходила с настроем, что мне нужно просто кайфануть от этого запрыга. У меня была соперница из Северной Кореи, это очень сильная девочка. Я понимала, что могу пройти дальше, просто нужно было сделать уверенно свои прыжки, а потом пошло-поехало, как по накатанной. Уже хотелось ещё больше, ещё лучше, в итоге допрыгала до второго места. Конечно, это прямо вау, но самое главное — это моя первая личная медаль в прыжках в воду на таком огромном мировом уровне. У меня было и золото на первенстве мира, и серебро, и бронза в синхронах, и в миксте была на чемпионате мира бронза. А вот такая личная медаль — это очень важно для меня как спортсменки, потому что индивидуальная медаль у нас всегда ценится гораздо больше», — приводит слова Конаныхиной «Матч ТВ».