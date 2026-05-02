«Даже были слёзы у спортсменок на пьедестале». Ромашина — о триумфе синхронисток в Китае

Многократная олимпийская чемпионка, а ныне главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина прокомментировала успех российских синхронисток на этапе Кубка мира в Китае, где спортсменки выиграли за один день два комплекта золотых медалей.

«Несомненно, сегодняшний день принёс нам много радости, даже были слёзы радости у спортсменок, которые стояли на пьедестале, пели гимн. Это было настолько трогательно, настолько проникновенно! В такие моменты понимаешь, что ради этого и надо работать. Ну и, конечно же, эмоции переполняют. Да, наверное, стоит отметить, что в программах, в которых мы выиграли сегодня, не участвовала первая китайская команда, зато участвовали другие соперники. Конечно же, мы всё равно очень рады результату. И рады безумно тому, что спортсменки от старта к старту прибавляют и показывают лучшие свои проходы. И надеемся, что также постепенно наберём свою лучшую форму к чемпионату Европы», — приводит слова Ромашиной «Матч ТВ».

