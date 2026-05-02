Футзалисты «КПРФ» победили «ИрАэро» во втором матче серии 1/4 финала Суперлиги
Поделиться
Сегодня, 2 мая, московский мини-футбольный клуб «КПРФ» обыграл «ИрАэро» из Иркутска во втором матче серии 1/4 финала Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 6:1 (2:1). Счёт в серии 1-1.
Бетсити Суперлига . 1/4 финала
02 мая 2026, суббота. 14:00 МСК
КПРФ
Москва
Окончен
6 : 1
ИрАэро
Иркутск
1:0 Шимбинья – 6' 2:0 Шимбинья – 7' 2:1 Марков – 20' 3:1 Ниязов – 24' 4:1 Ричард – 28' 5:1 Асадов – 30' 6:1 Гильерме – 32'
Удаления: нет / Берим – 30'
Футзал. Суперлига-2025/2026. 1/4 финала. 2 мая:
- «КПРФ» Москва — «ИрАэро» Иркутск — 6:1 (2:1).
Голы: 1:0 — Шимбинья ( Жоау Гильерме), 2:0 — Шимбинья (Ричард), 2:1 — Михаи Марков (Виейра Берии), 3:1 — Артём Ниязов ( Янар Асадов), 4:1 — Ричард, 5:1 — Янар Асадов ( Жоао Гильерме), 6:1 — Жоао Гильерме (Дмитрий Шведко).
Действующим чемпионом России является «Ухта» из одноимённого города, которая в семиматчевой финальной серии розыгрыша прошлого сезона одолела команду «Газпром-Югра» (Югорск).
Комментарии
