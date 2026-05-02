Футзалисты «КПРФ» победили «ИрАэро» во втором матче серии 1/4 финала Суперлиги

Сегодня, 2 мая, московский мини-футбольный клуб «КПРФ» обыграл «ИрАэро» из Иркутска во втором матче серии 1/4 финала Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 6:1 (2:1). Счёт в серии 1-1.

Футзал. Суперлига-2025/2026. 1/4 финала. 2 мая:

«КПРФ» Москва — «ИрАэро» Иркутск — 6:1 (2:1).

Голы: 1:0 — Шимбинья ( Жоау Гильерме), 2:0 — Шимбинья (Ричард), 2:1 — Михаи Марков (Виейра Берии), 3:1 — Артём Ниязов ( Янар Асадов), 4:1 — Ричард, 5:1 — Янар Асадов ( Жоао Гильерме), 6:1 — Жоао Гильерме (Дмитрий Шведко).

Действующим чемпионом России является «Ухта» из одноимённого города, которая в семиматчевой финальной серии розыгрыша прошлого сезона одолела команду «Газпром-Югра» (Югорск).