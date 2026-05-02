ФИДЕ объявила дату проведения матча за шахматную корону Доммараджу — Синдаров

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) озвучила даты проведения матча за мировую шахматную корону. Противостояние между действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу, представляющим Индию, и претендентом из Узбекистана Жавохиром Синдаровым состоится в период с 23 ноября по 17 декабря 2026 года.

Предстоящий матч станет рекордно «молодым» в истории борьбы за звание чемпиона мира по шахматам: на момент его начала обоим спортсменам исполнится ровно 20 лет. Призовой фонд соревнований составит $ 2,5 млн.

Жавохир Синдаров обеспечил себе участие в матче за шахматную корону 14 апреля, когда досрочно одержал победу в Турнире претендентов, проходившем на Кипре. Гукеш Доммараджу, в свою очередь, завоевал титул чемпиона мира в декабре 2024 года, взяв верх над китайским шахматистом Дин Лижэнем.