Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Магнус Карлсен ответил, поддерживает ли кого-то в противостоянии Синнера и Алькараса

Норвежский гроссмейстер, 16-й чемпион мира Магнус Карлсен во время эфира, где играл шахматную партию, получил вопрос, кому из теннисистов отдаст предпочтение в противостоянии лидера мирового тенниса итальянца Янника Синнера и второй ракетки мира Карлоса Алькараса. Шахматист в ответ назвал фамилию другого титулованного теннисиста.

«Синнер или Алькарас? Джокович», – сказал Карлсен во время прямого эфира.

Синнер является четырёхкратным победителем турниров «Большого шлема», Алькарас выигрывал ТБШ семь раз. На счету Джоковича 102 титула турнира АТР и 24 победы на турнирах «Большого шлема», он является четвёртой ракеткой мира.

